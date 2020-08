Navalny continua em coma mas apresenta melhorias, dizem médicos alemães

JN/Agências Hoje às 16:01 Facebook

Os médicos alemães que estão a tratar do opositor russo Alexei Navalny por suspeita de envenenamento afirmaram esta sexta-feira que o ativista ainda permanece em coma induzido, mas que o seu estado de saúde está estável e apresenta melhorias.

Navalny está internado desde sábado no hospital universitário Charité, em Berlim.

No início desta semana, os médicos alemães indicaram que Navalny apresentava indícios de ter sido envenenado por "uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase", que podem ser encontradas em medicamentos, mas também em inseticidas e em agentes nervosos, sem conseguirem precisar qual.

"Houve alguma melhoria nos sintomas causados pela inibição da atividade da colinesterase", referiu a equipa médica.

"Embora o seu estado de saúde permaneça grave, não há um perigo imediato para a sua vida", reforçou o hospital universitário.

No entanto, segundo frisou a mesma equipa médica, "devido à gravidade do envenenamento do paciente, ainda é muito cedo para avaliar os potenciais efeitos a longo prazo".

O hospital pediu a colaboração do laboratório militar de farmacologia e toxicologia de Munique (Baviera), no qual trabalham os maiores especialistas alemães em substâncias tóxicas e agentes químicos.

Principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, está internado desde 20 de agosto, em coma, primeiro num hospital de Omsk, na Sibéria, e desde sábado num hospital de Berlim.

O político sentiu-se mal durante um voo e a família e colaboradores suspeitam que foi vítima de envenenamento intencional.

O Kremlin (Presidência russa) considera as conclusões avançadas sobre este caso como "precipitadas".

União Europeia, NATO, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido pediram uma investigação ao alegado envenenamento do opositor russo.