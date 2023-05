Navalny diz estar a ser torturado com discursos de Putin

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O opositor russo Alexei Navalny afirmou, esta quarta-feira, que as autoridades da prisão onde cumpre uma pena de oito anos estão a torturá-lo com discursos do presidente russo, Vladimir Putin.

"Há muito tempo, num romance policial, li como torturaram prisioneiros ao forçá-los a ouvir a poesia de Mao Tsé-Tung [líder comunista e fundador da República Popular da China] no volume máximo. Parece que o nosso sistema prisional também conhece esse livro", escreveu Navalny na plataforma Telegram.

Segundo o opositor, obrigam-no a ouvir "durante horas" as intervenções do chefe do Kremlin.

PUB

"O meu castigo mais criativo agora é ouvir os discursos de Putin todas as tardes no volume máximo", afirmou Navalny, acrescentando tratar-se de discursos feitos após o início da intervenção militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Para Navalny, que assegura não ter perdido o humor, a atitude prova que ouvir Putin "é uma tortura".

O opositor detalhou que costuma ouvir as palavras de Putin pouco antes de ir dormir, nas quais o presidente russo garante que "a Rússia não começou a guerra".

Nesses momentos, acrescentou o opositor, pensa que "é melhor estar preso do que a submissão" às autoridades russas.

Navalny, apontado atualmente como o principal opositor do Kremlin, está preso desde 2021 após ter regressado à Rússia depois de um período de convalescença na Alemanha onde recuperou de um alegado envenenamento.

Acusado de extremismo pelas autoridades ​​​​​​​russas, Navalny enfrenta uma nova pena de prisão num processo-crime que, segundo afirmou, pretende mantê-lo preso toda a vida.