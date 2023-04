Nave da Space X explode minutos depois do lançamento

JN Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Starship, nave espacial que Elon Musk quer levar a Marte e à Lua, explodiu minutos depois de ter sido lançada.

O lançamento da Starship, a mais poderosa nave espacial de sempre, aconteceu à segunda tentativa, esta quinta-feira, a partir da base Starbase, da SpaceX, no Texas, Estados Unidos, pouco depois das 14.30 horas (hora portuguesa), mas acabou por explodir minutos depois.

Um problema técnico já tinha levado, na segunda-feira, a adiar o lançamento da nave concebida pela SpaceX, do magnata Elon Musk, para fazer viagens à Lua e a Marte.

PUB

A cápsula estava programada para se separar do propulsor do foguetão três minutos após o início do voo, mas a separação não ocorreu, dando-se a explosão.