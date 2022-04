Navio de guerra russo danificado após explosão afundou

JN Ontem às 21:36 Facebook

O Moskva, navio de comando da frota da Rússia no mar Negro, que as forças ucranianas alegam ter atingido, provocando uma explosão e um incêndio, afundou.

"Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrente da detonação de munições", informou a agência de notícias estatal russa TASS, citando um comunicado do Ministério da Defesa.

O Ministério de Defesa russo tinha indicado anteriormente que o fogo a bordo do navio estava "controlado" e que o cruzador tinha mantido a sua "flutuabilidade", enquanto anunciava uma investigação às causas do desastre. As autoridades russas tinham também indicado que o reboque do navio estava a decorrer e que a tripulação, de várias centenas de pessoas, tinha sido retirada para outros navios da frota russa no mar Negro.

A embarcação russa - a segunda maior das Forças Armadas do país - ficou seriamente danificada na sequência de uma explosão seguida de um incêndio, esta manhã, na zona de aprovisionamento das munições. Os ucranianos reivindicam o ataque, alegando terem atingido o navio de comando russo com dois mísseis da classe Neptuno. Moscovo confirma os estragos, o incêndio e a explosão, mas diz desconhecer a origem.