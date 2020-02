Navio deu à costa após andar mais de um ano à deriva

Inês Banha Ontem às 22:28 Facebook

Um navio de carga que, durante mais de um ano, navegou à deriva entre os continentes americano, africano e europeu deu à costa numa vila piscatória da Irlanda, durante a tempestade Dennis.

O "MV Alta", de 77 metros de comprimento, tinha sido sequestrado em setembro de 2018 de um porto na Guiana, na América do Sul, numa altura em que a sua tripulação fora já resgatada e encaminhada para Porto Rico, devido a uma avaria na embarcação.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o "MV Alta" foi construído em 1976, tinha pavilhão da Tanzânia e, depois de ter mudado de proprietário em 2017, navegava entre a Grécia e o Haiti quando avariou a 2220 quilómetros a sudeste das ilhas caribenhas das Bermudas. Após a retirada de dez tripulantes pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, o barco acabou por ser rebocado até à Guiana, de onde desapareceu pouco depois.

Só quase um ano depois, em agosto do ano passado, voltou a ser avistado, no meio do oceano Atlântico, por um navio-patrulha da Marinha Real Britânica, aparentemente sem tripulação. Continuou então à deriva até dar à costa, no domingo, em Ballycotton, Cork, no sudoeste da Irlanda.

De acordo com o Conselho do Condado de Cork, um grupo de cientistas ambientais visitou esta segunda-feira o local e não vislumbrou sinais de poluição. A embarcação será agora alvo de uma inspeção mais pormenorizada a bordo, para avaliar "quaisquer riscos relacionados com o combustível, outras substâncias perigosas e outra poluição originária do navio".