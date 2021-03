Navio encalhado no Canal de Suez está a bloquear o tráfego marítimo

JN/Agências Hoje às 08:55 Facebook

Um navio porta-contentores encalhou no Canal de Suez e provocou a paragem da circulação marítima numa das rotas mais utilizadas do mundo.

Uma foto divulgada na terça-feira mostra o navio MV Ever Given, com pavilhão de Taiwan, com 400 metros de comprimento e 59 metros de largura, atravessado no canal impedindo o tráfego.

"O porta-contentores encalhou de forma acidental, provavelmente depois de ter sido atingido por uma rajada de vento", disse à Agência France-Presse a companhia Evergreen Marine Corp.

A empresa acrescenta que "está em contacto com as partes envolvidas, entre elas a autoridade que gere o Canal do Suez, para ajudar o navio o mais depressa possível".

A agência Bloomberg indica que, após o incidente, mais de 100 navios estão a aguardar a possibilidade de passar pelo canal.

"Houve um incidente, (o navio) encalhou", disse à Bloomberg o diretor da BSM Hong Kong que gere o MV Ever Given.

De acordo com o portal de vigilância marítima Vessel Finder, o navio tem como destino o porto de Roterdão, na Holanda.

"Os rebocadores estão neste momento a tentar fazer com que o navio volte a navegar", disse a empresa Leth Agencies, que fornece serviços aos clientes que utilizam o canal.

Até ao momento, as autoridades do Egito ainda não se pronunciaram sobre o incidente.

O Canal do Suez, inaugurado em 1869, garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional.

Cerca de 19 mil navios utilizaram a passagem em 2020, de acordo com a Autoridade do Canal do Suez (SCA).

A passagem marítima é uma fonte de rendimentos essencial para o Egito, que beneficiou de 5,6 mil milhões de dólares em taxas, no ano passado.