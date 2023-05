'Ndrangheta: a máfia mais poderosa da Europa que tem ligações a Portugal

A máfia italiana 'Ndrangheta tem feito correr muita tinta nos jornais internacionais devido à recente onda de detenções em toda a Europa, inclusive em Portugal. Qual o historial da rede criminosa que tem como principal meio de sustento o tráfico de cocaína?

A 'Ndrangheta, também conhecida como Famiglia Montalbano, Onorata società ou Picciotteria, é uma associação mafiosa que se formou na região da Calábria, sul de Itália, no século XIX. Ainda que não seja tão famosa como a máfia siciliana Cosa Nostra ou a Camorra napolitana⁣, atualmente, é considerada a organização criminosa mais rica e poderosa do Ocidente, estimando-se que controle até 80% do tráfico da droga em toda a Europa.