Negociações do pós-Brexit vão continuar

Rita Salcedas Hoje às 11:51, atualizado às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As conversações entre Reino Unido e União Europeia que visam um acordo para o pós-Brexit vão continuar, anunciou Ursula von der Leyen este domingo.

As negociações entre Londres e Bruxelas, que recomeçaram na sexta-feira, vão prolongar-se. Embora o prazo limite previsto para uma decisão sobre um eventual acordo pós-Brexit fosse este domingo, ainda não há um entendimento final sobre a relação futura entre as partes, que só acordaram em ainda não acordar. E decidiram continuar as conversações depois de uma conversa telefónica entre o primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia.

Sem se comprometerem com novas datas, Ursula von der Leyen e Boris Johnson decidiram fazer um "esforço adicional" em busca de um compromisso. "Mandatámos os nossos negociadores para continuar as negociações e ver se um acordo pode ser alcançado, mesmo nesta fase tardia", informa um comunicado conjunto, transmitido por Ursula von der Leyen, em Bruxelas. "Apesar do cansaço após quase um ano de negociações", é "responsável ir mais longe", reforçou a comissária, numa curta declaração à imprensa sem direito a perguntas.

Apesar do prolongamento, as negociações não podem durar muito mais tempo, já que um eventual acordo comercial pós-Brexit terá de ser ainda ratificado antes de 1 de janeiro de 2021. O presidente do Conselho Europeu defende que a União Europeia não pode perder a calma nesta altura decisiva das negociações. Em declarações à France Inter Radio, Charles Michel disse desejar um bom negócio que respeite a integridade do mercado único da UE.