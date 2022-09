Negócio das flores dispara com morte da rainha

Rita Salcedas, em Londres Hoje às 21:45 Facebook

Uma semana depois da perda que abalou o Reino Unido, floristas e hortos em Londres veem a faturação disparar para valores recorde.

Anne traz numa mão uma bengala e, na outra, um ramo de rosas brancas. Simples, só as rosas e um pedaço de ráfia a uni-las, sem cartões nem papel à volta. São para a rainha, que, uma semana depois da morte, continua a receber flores todos os dias, a todas as horas. Sul-africana de nascença e londrina de coração, cabelo mais branco do que as rosas que traz, Anne vem em passo pausado e deixa a oferenda junto ao tronco do maior plátano de Green Park, perto de Buckingham, onde já vão morrendo, aos poucos, milhares de flores.

"Trouxe rosas brancas porque transmitem-me paz e eu quero que a rainha esteja em paz", diz, e depois vai-se, porque o almoço não se cozinha sozinho e já se atrasou mais do que queria à conta das multidões que ocupam os metros e as ruas por estes dias na zona mais central de Londres.