Neta de Joe Biden casa-se na Casa Branca

A família Biden celebrou, no sábado, o casamento da neta do presidente norte-americano na Casa Branca. Festa foi privada.

Naomi Biden, advogada de 28 anos, casou-se com Peter Neal, de 25, formado em direito, nos jardins da Casa Branca, numa cerimónia às 11h, testemunhada por cerca de 250 convidados. Os jardins foram decorados com flores brancas, enquanto os convidados em filas observavam, de acordo com fotografias tiradas pela AFP.

Naomi Biden é filha do filho do presidente, Hunter.

"Foi uma alegria ver Naomi crescer, descobrir quem é e construir uma vida tão incrível para si mesma", disse o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden em comunicado. "Agora, estamos cheios de orgulho de vê-la escolher Peter como marido e estamos honrados em recebê-lo na nossa família. Desejamo-lhes dias cheios de gargalhadas e um amor que se aprofunda a cada ano que passa."

Não é inédito que a mansão presidencial seja enfeitada para núpcias. Segundo a Associação Histórica da Casa Branca, foram realizados 18 casamentos na mansão, incluindo os da filha de Richard Nixon, Tricia, em 1971, e do fotógrafo oficial de Barack Obama, Pete Souza, em 2013.