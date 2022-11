Netanyahu apontado como vencedor das legislativas em Israel

JN/agências Hoje às 20:37 Facebook

Nas quintas eleições legislativas em apenas três anos e meio, o partido Likud, do ex-primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, está na frente das projeções à boca das urnas. De acordo com a comunicação social de Israel, Netanyahu poderá formar um Governo com os seus aliados dos partidos religiosos e da extrema-direita.

Se se confirmarem as projeções avançadas por três canais de televisão local, o partido de direita Likud elegeu 30 a 31 deputados dos 120 que compõem o parlamento israelita. Os votos conquistados pelos partidos com quem Netanyahu já tem acordo podem permitir a esta coligação de direita conservadora chegar a pelo menos 61 deputados, permitindo assim chegar a uma maioria.

O partido Yesh Atid do atual primeiro-ministro, Yair Lapid, terá conseguido entre 22 e 24 lugares.

Os resultados oficiais ainda devem ser conhecidos na noite desta terça-feira.