Netanyahu repreende Trump pelo "erro" de jantar com antissemita em Mar-a-Lago

O ex-primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu criticou, esta quarta-feira, o antigo presidente norte-americano Donald Trump pelo seu "erro" de jantar com o antissemita Nick Fuentes e o 'rapper' Kanye West, na sua mansão em Mar-a-Lago, na Florida.

"Acho que a decisão de Trump de jantar com eles é incorreta e descabida. Acho que é um erro (...) Não deveria fazê-lo", disse Netanyahu, expressando a sua esperança de que "não se repita".

Apesar de repreender Trump, o antigo líder do Governo de Israel valorizou o apoio que o ex-chefe de Estado dos Estados Unidos deu ao seu país durante os quatro anos de mandato na Casa Branca, agradecendo-lhe pela sua determinação, segundo o jornal The Times of Israel.

Na terça-feira da semana passada, Trump realizou um jantar privado na sua mansão em Mar-a-Lago, na Florida, que contou com a presença de Fuentes e de West, que recentemente se envolveu numa nova polemica, por comentários antissemitas.

Fuentes é um supremacista branco reconhecido que foi banido de várias redes sociais pela sua retórica racista.

Por seu lado, também defendeu as teorias do ex-Presidente republicano sobre fraude eleitoral e marcou presença junto ao Capitólio durante o ataque em 06 de janeiro de 2021.

Trump reconheceu na sua rede social, Truth Social, a realização do jantar, dizendo que foi "inesperado", uma vez que West apareceu com três amigos, "dos quais nada sabia", e afirmando que "não conhecia" Fuentes.

Este episódio serviu de crítica a Trump por parte de congressistas norte-americanos, alguns deles membros do Partido Republicano, bem como da Organização Sionista dos Estados Unidos, que no início do mês o distinguiu pelo seu apoio a Israel e aos judeus.