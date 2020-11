Netanyahu reúne-se em segredo com príncipe saudita e Mike Pompeo

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, viajou no domingo em segredo à Arábia Saudita para se encontrar com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, divulgaram esta segunda-feira vários meios de comunicação de Israel.

De acordo com a imprensa israelita, Netanyahu viajou acompanhado por Yossi Cohen, chefe da Mossad - os serviços de informação externos israelita - nesta visita a Neom, uma cidade e zona económica localizada no noroeste da Arábia Saudita, perto de Israel.

A confirmar-se a visita, este poderá ser considerado um passo importante para o entendimento entre a Arábia Saudita e Israel, numa altura em que as tensões aumentam com o Irão, inimigo comum aos dois Estados.

Contactado pela agência de notícias AFP, o gabinete de Netanyahu não fez comentários sobre o que poderia ser a primeira visita de um primeiro-ministro israelita à Arábia Saudita. Entretanto, o Governo da Arábia Saudita negou as informações veiculadas pelos média israelitas sobre um suposto encontro entre Benjamin Netanhayu, Mohamed bin Salman e Mike Pompeo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, escreveu na sua conta na rede social Twitter que "tal encontro não ocorreu", acrescentando que apenas "representantes norte-americanos e sauditas" estiveram presentes na reunião deste domingo. Nenhuma informação foi divulgada pelos 'media' oficiais sauditas sobre a alegada visita.

A Arábia Saudita já havia informado sobre o encontro de domingo entre Bin Salman e Pompeo, na cidade de Neom, às margens do Mar Vermelho, como parte da viagem que o secretário de Estado norte-americano fez ao Médio Oriente, que contou ainda com passagens pelo Qatar, Emirados Árabes Unidos e Israel.

De acordo com a agência oficial de notícias SPA, ambos "reviram as relações amistosas, as áreas de cooperação bilateral e formas de aprimorá-las" e "discutiram os últimos acontecimentos no Médio Oriente e as ações realizadas a respeito desses".

Mike Pompeo escreveu na sua conta no Twitter que teria tido conversas "construtivas" com Mohammed bin Salman. "A nossa parceria económica e de segurança é forte e continuaremos a desenvolvê-la para conter a influência nociva do Irão na região", acrescentou Pompeo.

Israel procura harmonizar relações na região

No entanto, a emissora pública israelita Kan informou, esta segunda-feira, que Netanyahu participou naquela reunião em Neom "no âmbito das negociações para normalizar as relações com a Arábia Saudita".

Israel anunciou nos últimos meses acordos para normalizar as suas relações com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, mas também com o Sudão, sob o patrocínio do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, um importante aliado de Netanyahu. Autoridades norte-americanas e israelitas falaram de outros acordos futuros com países árabes.

A Arábia Saudita também é frequentemente citada por analistas como um país que se poderia entender com Israel, assim como Omã, monarquia do Golfo que Netanyahu já visitou.

Segundo informações que circularam nas redes sociais, o primeiro-ministro israelita viajou num avião particular do aeroporto de Telavive para Neom, uma cidade ultramoderna e tecnológica, um projeto de Bin Salman.