Netflix escolheu atriz negra para interpretar Cleópatra e egípcios querem boicotar série

D.J. Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A série "Rainha Cleópatra" ainda nem estreou e já está a gerar uma onda de indignação. A escolha da atriz negra Adele James para o papel de protagonista está a incomodar internautas e especialistas que garantem que a Cleópatra tinha "pele clara, não negra".

A estreia da série dedicada à vida da Cleópatra está prevista para 10 de maio, mas bastou o lançamento do trailer na semana passada para a internet ficar em alvoroço. Porquê? Tudo porque a rainha egípcia é representada por uma atriz de etnia negra. Nas redes sociais foram milhares os comentários a reprovar a escolha e a demonstrar o descontentamento.

Netflix is - yet again - black washing a historically White character, this time it's Queen Cleopatra that is transformed into a black woman despite that we know she was White - of Macedonian/Greek descent, so was all of the rulers of the Ptolemy dynasty. pic.twitter.com/F18W7YhXZW - Henrik Palmgren ᛟ (@Henrik_Palmgren) April 15, 2023

PUB

Cleopatra was Macedonian Greek and the greeks weren"t black. Portraying her as black would be historically incorrect.



A mere suggestion-if you want diversity to be a part of your agenda: make series about Black historical figure(s) like Queen of Sheba. ✌️ https://t.co/dceQz4DtEn - (@angewwie) April 14, 2023

Por ser uma figura importante na história do Egito, foi entre os seus cidadãos que a decisão gerou mais polémica. Um advogado egípcio apresentou queixa às autoridades e acusou a produção de querer "apagar a identidade egípcia", segundo a BBC. Mahmoud al-Semary quer que sejam tomadas "medidas legais necessárias" e que a Netflix seja bloqueada no Egito.

Também Zahi Hawass, historiador e ex-ministro das antiguidades do Egito, mostrou-se indignado com a escolha. "Isto é completamente falso. A Cleópatra era grega, o que significa que ela era de pele clara, não negra", disse ao jornal "al-Masry al-Youm", também citado pela BBC. "A Netflix está a tentar provocar confusão ao espalhar factos falsos e enganosos de que a origem da civilização egípcia é negra", acrescentou.

No entanto, o serviço de streaming explicou que a escolha de uma atriz negra para interpretar a rainha Cleópatra é "uma referência ao debate de séculos sobre a raça da governante". Quem também não ficou indiferente aos comentários foi a própria protagonista que foi perentória ao afirmar "se não gostam do casting, não vejam". Numa publicação no Twitter, Adele James mostrou ainda imagens com comentários abusivos e racistas.

Just FYI, this kind of behaviour won"t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don"t like the casting don"t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I"M GASSED and will continue to be! pic.twitter.com/zhJjaUkxyc - Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023

"Não estamos habituados a ver ou a ouvir histórias sobre rainhas negras, e isso é muito importante para mim, bem como para a minha filha, e também para a minha comunidade, que possam conhecer estas histórias porque existem toneladas delas", disse Jada Pinkett Smith, produtora executiva da série e também narradora.

Esta não é a primeira vez que a escolha de um ator de etnia negra para um papel outrora feito por um caucasiano gera polémica. Quando Halle Bailey foi anunciada como a próxima Ariel na adaptação live-action do filme "A Pequena Sereia", a atriz norte-americana foi alvo de comentários racistas e xenófobos.