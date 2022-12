Nevão na América do Norte e na Ásia gera mortes e caos

Gabriel Hansen Hoje às 21:16 Facebook

Milhões de pessoas ficam sem eletricidade devido a intensas tempestades de inverno. Problemas no aquecimento e nos transportes congelam planos do fim de semana de Natal.

Tempestades intensas atingiram, no fim de semana de Natal, os Estados Unidos, Canadá e Japão. O "ciclone-bomba" Elliot trouxe temperaturas perto dos 50 graus negativos para os Estados Unidos e o Canadá. No Japão, há uma onda de mortes de idosos que tentam tirar a neve de casa. Milhões de casas nos três países ficaram sem eletricidade, enquanto que os transportes nas autoestradas, ferrovias e aeroportos sofreram bloqueios e cancelamentos.

O condado de Erie, no Oeste do estado de Nova Iorque, foi a região com mais vítimas mortais, pelo menos 25 - a mais jovem tinha 22 anos, já a mais velha 93. Buffalo, a segunda maior cidade do estado, teve queda de mais de um metro e vinte centímetros de neve nos últimos dias, de acordo com o jornal "The New York Times". A área que faz fronteira com o Canadá ainda teve a circulação nas estradas proibida pelo Governo local, enquanto pelo menos 12 mil pessoas estão ainda sem luz por causa dos danos gerados pela tempestade. O nevão deve parar apenas na manhã desta terça-feira.