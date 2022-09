Nicarágua retira CNN do ar e invoca "ataque à soberania nacional"

JN/Agências Hoje às 00:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo da Nicarágua invocou, esta sexta-feira, um "ataque à soberania nacional" para justificar a retirada de antena das emissões em espanhol da cadeia de informação CNN.

As autoridades do país "constataram que o conteúdo transmitido pelo canal CNN em espanhol" era contrário ao respeito pela soberania nacional garantida pela Constituição, argumentou a vice-presidente e porta-voz do Governo, Rosario Murilo. Como consequência, "foi ordenada a retirada imediata deste canal da grelha de canais autorizados", disse Murillo aos meios de comunicação estatais.

A CNN denunciou, na quinta-feira, a retirada das suas transmissões em espanhol na Nicarágua, após 25 anos de presença no país, e garantiu que vai continuar a informar os nicaraguenses através do seu site online.

PUB

Mais de 30 meios de comunicação social impressos, de rádio ou televisão foram encerrados no último ano pelas autoridades da Nicarágua, segundo a organização de defesa da liberdade de imprensa Voces del Sur (Vozes do Sul).