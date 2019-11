Nicolás Maduro inaugura o Natal na Venezuela

Hoje às 02:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Com subsídios de Natal como bandeira e comida especial como promessa, o presidente venezuelano adiantou, um mês, o início das festas natalícias. A antecipação acontece numa altura em que galopam protestos no país.

"Prepare-se todo o povo da Venezuela, a classe operária, os trabalhadores, todos os governadores e a Força Armada Nacional Bolivariana. Somos felizes, a bela Venezuela. Por um lado, o trabalho e o estudo, e por outro a festa", disse Nicolás Maduro na sexta-feira, no anúncio de início da época natalícia, que este ano se antecipa um mês.

Precisamente no primeiro dia de um novembro em que se assinalam 24 meses de hiperinflação na Venezuela, Maduro inaugurou oficialmente as festividades das "Navidades Felices", herdeiras da "Chavidad" inventada por Hugo Chávez no final do seu mandato. O líder chavista acendeu uma cruz no monte Ávila, em Caracas - iluminada no primeiro dia de dezembro desde há 50 anos - e pintou com luzes amarelas, azuis e vermelhas o Hotel Humbold, luxuoso edifício usado pelo executivo bolivariano, de onde discursou e dançou com a mulher.

"Nada nos vai tirar a alegria nem a paz. Nada nos vai tirar a determinação de mantermos a paz. Serão dois meses de alegria para as crianças. Em 2020, vamos floresceu, e não por me chamar Cilia Flores, mas sim porque temos um povo e um presidente firma para dar felicidade a todos os lares", disse a mulher de Maduro.

O anúncio precoce poderá fazer parte de um plano pensado pelo governo para contrariar o possível efeito de contágio dos protestos que assolam o país, mergulhado num complexo conflito político entre o governo de Maduro, que em janeiro assumiu o poder para um segundo mandato, e os opositores liderados por Guaidó. À tensão institucional, acresce o descontentamento social provocado pela deterioração dos serviços públicos, a falta de gasolina e gás doméstico para cozinhar.

Embora tenha sido depositado nas contas dos funcionários públicos o subsídio de Natal e outros subsídios em atraso, os bolívares que chegam de presente são pouco quando comparados com os 35% de contração económica (recessão) esperada para o final do ano. Uma enorme despesa tributária que se espera lançar mais lenha para a fogueira da inflação.

No início da semana passada, Maduro aprovou o gasto de 11 milhões de euros para a compra de 13.500 toneladas de pernil de porco, típico nas festas da Venezuela, que distribuirá através dos Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), o programa governamental de alimentos a preços subsidiados.

"Vou aprová-los imediatamente para garantir ao povo, em dezembro, os seus pernis e tudo o que precise", reiterou em entrevista a uma cadeia de rádio e televisão, reconhecendo que, no ano passado, a mercadoria não chegou a tempo do Natal e que foi insuficiente.