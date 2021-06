Nigéria suspende Twitter após rede apagar publicação do Presidente

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

O governo da Nigéria anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que suspendeu as operações do Twitter no país mais populoso de África, dois dias após aquela rede social ter eliminado um tweet do Presidente, Muhammadu Buhari.

"O Governo Federal suspendeu, indefinidamente, as operações do serviço de microblogging e redes sociais Twitter na Nigéria", afirma o Ministério da Informação e Cultura no comunicado.

Porém, a rede social ainda estava a funcionar na Nigéria no final da tarde desta sexta-feira, tal como constataram os jornalistas da agência de notícias francesa, France-Presse (AFP), no país.

O conselheiro especial do ministério, Segun Adeyemi, confirmou à AFP que "as atividades serão suspensas indefinidamente".

Na quarta-feira, o Twitter apagou uma mensagem do Presidente Buhari a ameaçar os responsáveis pela atual violência no sudeste da Nigéria, porque entendeu que o chefe de Estado estava a violar as suas regras de utilização.

O ministro da Informação de Buhari, Lai Mohammed, tinha respondido numa mensagem à imprensa que, embora o Twitter tivesse as suas próprias regras, o Presidente tinha o direito de comentar a situação na Nigéria.

Buhari acusou a rede social de tolerar mensagens do líder de um grupo separatista ativo no sudeste da Nigéria, o qual, na sua opinião, encorajou a violência.

O ministro também se referiu ao apelo do CEO do Twitter, Jack Dorsey, no ano passado, para que se doassem bitcoins para apoiar protestos contra a violência policial que abala o país.

"A missão do Twitter na Nigéria, depois destes dois exemplos, é altamente suspeita. Quais são as suas intenções", afirmou aquele responsável governamental aos repórteres.

A Nigéria é a maior democracia em África, mas o governo é muito regularmente criticado por organizações de direitos humanos.

Em novembro de 2019, o governo tinha introduzido medidas mais rigorosas para regular os meios de comunicação social e combater a desinformação nas redes sociais, medidas que foram entendidas pela sociedade civil como uma restrição à liberdade de expressão.