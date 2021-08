Nike oferece uma semana de folga aos funcionários em nome da saúde mental

Patrícia Martins Hoje às 13:01 Facebook

A empresa de calçado e roupas desportivas decidiu dar uma semana de folga aos trabalhadores da sede corporativa da marca, nos Estados Unidos da América, para promover a saúde mental.

A empresa norte-americana informou os trabalhadores da sede de Oregon, nos EUA, que estariam de férias, esta semana, para "destressar" e recuperar da pressão causada pela pandemia de covid-19, encorajando os diretores dos vários departamentos a ignorar todas as responsabilidades laborais.

"Reserve um tempo para relaxar, destressar e passar tempo com a sua família. Não trabalhe", escreveu Matt Marrazzo, diretor do departamento de marketing da Nike, aos funcionários através do LinkedIn.

"Num ano (ou dois) diferente de qualquer outro, reservar um tempo para descansar e recuperar é a chave para um bom desempenho e para manter a sanidade. Não é apenas uma 'semana de folga' para os trabalhadores, é um reconhecimento de que podemos priorizar a saúde mental e ainda assim fazer o trabalho", acrescentou Matt Marrazzo na publicação.

A Nike segue os passos de outras empresas americanas que também decidiram oferecer folgas extra ou licenças de trabalho para ajudar a combater o cansaço causado pelo teletrabalho.

A aplicação de encontros Bumble revelou que os seus 700 funcionários em todo o mundo teriam direito a uma semana extra de licença paga em junho para relaxar. Também o LinkedIn ofecereu esse "presente" aos trabalhadores, mas em abril.