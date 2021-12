Ninguém escapa ao radar chinês dos bons costumes

Rita Salcedas Hoje às 18:25 Facebook

O padrão é este: uma personalidade chinesa faz um comentário crítico sobre o Governo do país ou lança suspeitas sobre uma figura importante do Partido Comunista Chinês e no, rescaldo das acusações, desaparece dos radares públicos. Do lado dos acusados, sobra o silêncio.

Tenista Peng Shuai tornou a ser vista em público a 21 de novembro Foto: Adrian DENNIS / AFP

O caso mais recente de aparente censura chinesa à exposição dos podres internos a chamar a atenção internacional, nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, é o de Peng Shuai. A tenista medalhada de 35 anos deixou de ser vista depois de, a 2 de novembro, ter feito uma publicação no Weibo (o Twitter chinês) em que acusava um ex-primeiro-ministro de a ter abusado sexualmente há três anos.