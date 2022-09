No "Little Portugal", a maior perda continua a ser o Brexit

Rita Salcedas, em Londres Ontem às 23:09 Facebook

Trabalhadores portugueses sentem a perda da rainha, mas pouco. Real dor de cabeça é o aumento brutal de preços e os entraves à imigração.

Se um galheteiro com azeite e vinagre sobre as mesas não anunciasse logo ao que vêm os clientes, o peixe assado com batata cozida e a espetada com lulas e camarões grelhados que saem da cozinha deitariam por terra qualquer dúvida. Ícone da gastronomia portuguesa em Londres, há mais de 20 anos que o "Cantinho de Portugal" dá tempero luso a quem chega. "Vêm sobretudo portugueses, mas ingleses também. Eles cá não sabem o que é sal", orgulha-se Carla Ribeiro, gerente do restaurante, que fica numa zona do sul de Londres à qual a forte presença de comunidades portuguesas dá o nome de "Little Portugal" ("Pequeno Portugal"). A viver em Inglaterra há 34 anos, quase tantos como tem de vida, desde os tempos da escola que Carla se habituou à presença constante de Isabel II, daí que a perda lhe custe "um bocadinho". Mas custar a sério só o Brexit.