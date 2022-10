Nobel da Medicina para sueco que sequenciou genoma do Neandertal

JN Hoje às 10:53, atualizado às 11:18 Facebook

Svante Paabo é o vencedor do Prémio Nobel da Medicina de 2022. O paleogenecistista sueco sequenciou o genoma do homem de Neandertal e já tinha sido responsável pela descoberta do hominídeo de Denisova.

Svante Paabo, de 67 anos, foi distinguido com o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia por "descobertas relativas aos genomas de hominídeos extintos e sobre a evolução humana".

"Ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos de hominídeos extintos, as suas descobertas lançaram as bases para explorar o que torna os humanos tão únicos", disse o júri.

O paleogeneticista descobriu que uma transferência genética ocorreu entre estes hominídeos agora extintos e Homo Sapiens. Este fluxo antigo de genes para os humanos de hoje tem um impacto fisiológico, por exemplo, afetando a forma como o nosso sistema imunológico reage a infeções.

O pai de Svante, o bioquímico Sune Karl Bergström, também foi agraciado com o Nobel da Medicina em 1982.

O vencedor deste ano foi anunciado pelo secretário do Comité Nobel, Thomas Perlmann, no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.

O prémio de medicina iniciou uma semana de anúncios do Prémio Nobel. Continua terça-feira com o prémio de Física, com química na quarta-feira e literatura na quinta-feira. O Prémio Nobel da Paz de 2022 será anunciado na sexta-feira e o prémio de economia no dia 10 de outubro.

Em 2021, foram distinguidos David Julius e Ardem Patapoutian pela investigação de recetores sensoriais de temperatura e toque no corpo humano.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte da sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor". O prestígio internacional dos prémios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que atualmente chegam aos dez milhões de coroas suecas (mais de 953.000 euros).