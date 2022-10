Nobel da Química atribuído a três cientistas responsáveis pela "química bio-ortogonal"

JN Hoje às 10:55 Facebook

O prémio Nobel da Química de 2022 foi atribuído ao dinamarquês Morten Meldal e aos norte-americanos Carolyn R. Bertozzi e K. Barry Sharpless "pelo desenvolvimento da química click e química bio-ortogonal", anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry." pic.twitter.com/5tu6aOedy4 - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

O termo química "bio-ortogonal" refere-se a qualquer reação química que pode ocorrer dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos nativos. O termo foi cunhado por Carolyn R. Bertozzi em 2003.

É a segunda vez que Sharpless, de 81 anos, ganha um prémio Nobel da Química. O primeiro reconhecimento foi em 2001.

O anúncio do prémio de Química segue-se ao de Física e da Medicina. O Prémio Nobel da Física foi atribuído a Alain Asqect, John F. Clauser e Anton Zeilinger pelo seu trabalho em mecânica quântica e o Nobel da Medicina foi atribuído ao sueco Svante Pääbo pelos seus estudos sobre evolução humana e por ter sequenciado o genoma do Neandertal, um parente dos humanos atuais extinto há 30 mil anos.

Os Nobel incluem um prémio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 906 mil euros) e serão entregues em 10 de dezembro.

Em 2021, o Nobel da Química foi atribuído a Benjamin List e a David W.C. MacMillan pelo "desenvolvimento de organocatálise assimétrica"