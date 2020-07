Norte-americano condenado a nove anos de cadeia na Rússia

JN/Agências Hoje às 12:47 Facebook

Um tribunal de Moscovo condenou, esta quinta-feira, um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos a nove anos de prisão por ter atacado duas pessoas na capital russa em 2019.

O tribunal considerou Trevor Reed, 28 anos, ex-militar e estudante da Universidade do Texas, culpado de atos de violência contra um funcionário e por ter posto em perigo a vida de um polícia, refere a agência Interfax.

Trevor Reed entrou na Rússia com visto de turista e vivia no apartamento da namorada, em Moscovo, indica a agência RIA Novosti.

De acordo com a acusação, no dia 16 de agosto de 2019, a polícia recebeu uma chamada telefónica de moradores do prédio em que o cidadão norte-americano se encontrava, por causa de uma discussão entre "um homem e duas mulheres".

Quando os agentes chegaram ao local tentaram acalmar Trevor Reed que se mostrou agressivo tendo sido detido.

Segundo o tribunal, o homem, na altura em que estava a ser transportado para a esquadra no carro patrulha, atacou o condutor e agrediu um dos polícias que se encontrava no interior da viatura.

Desde o dia da detenção, Trevor tem estado em regime de prisão preventiva, em Moscovo.

O norte-americano não admitiu a culpa e disse perante o juiz que não se lembra do que ocorreu no dia da detenção porque estava embriagado.

Os pais de Trevor Reed disseram ao jornal "New York Times" que a acusação do tribunal de Moscovo é uma "falácia" e pediram ajuda à Administração dos Estados Unidos.