Norte-americano e professor britânico entre vítimas de ataque no Reino Unido

Entre as três vítimas mortais do ataque à faca, no sábado à noite, num parque na cidade britânica de Reading, estão um cidadão norte-americano e um professor britânico.

Oferecendo as "mais profundas condolências" às famílias dos mortos, o embaixador norte-americano Woody Johnson confirmou a nacionalidade de uma das vítimas: "Para nossa grande tristeza, entre elas está um cidadão americano".

Outra das vítimas é James Furlong, 36 anos, um professor de História e Ciência Política numa escola secundária na cidade vizinha de Wokingham.

Khairi Saadallah, refugiado líbio de 25 anos, foi identificado como suspeito do ataque, que está a ser encarado como atentado terrorista mas cujas motivações não são claras.