Norte-americano morto no México enquanto ajudava os pobres

Rudy Lazo, norte-americano de 79 anos, foi espancado até à morte em Tijuana, no México, enquanto distribuía mantimentos para os mais desfavorecidos.

O motorista de pesados era natural de El Salvador, mas imigrou para os Estados Unidos na década de 80, instalando-se em San Bernardino, Califórnia.

Rudy manteve sempre o desejo de ajudar famílias com necessidades financeiras e, como tal, viajava frequentemente para Tijuana, cidade mexicana, onde distribuía alimentos, roupas e brinquedos.

A meados de abril, o homem de 79 anos realizou mais uma das suas viagens, porém não regressou a casa. A família alertou as autoridades que, rapidamente, encontraram o seu corpo. Rudy tinha sido espancado até à morte durante um assalto, no qual levaram o seu camião com as doações, entre outros pertences.

Numa entrevista à NBC Los Angeles, o filho da vítima, Juan Carlos, afirmou que o pai "sempre foi uma pessoa muito generosa, ajudava toda a gente". A filha, Claudia Hernandez, relatou também que Rudy "provavelmente pensou que não teria problemas por ser um cidadão sénior".

Uns meses antes do crime, as autoridades alertaram os cidadãos para que evitassem viajar até ao México, pois os níveis de criminalidade têm aumentado exponencialmente nos últimos tempos.

Este ano, antes do caso de Rudy, outros crimes foram cometidos contra três norte-americanos. Elliot Blair, de 33 anos, foi encontrado morto, sem causa identificada, enquanto passava férias no México e, em março, um outro casal de norte-americanos foi morto durante um "rapto perto da fronteira com o Texas", relata o "The Guardian".