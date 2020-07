Noruega mantém restrições de viagens para Portugal e repõe a Espanha

JN/Agências Hoje às 15:30 Facebook

A Noruega voltou esta sexta-feira a repor as restrições à entrada no país de passageiros provenientes de Espanha e Andorra, devido a pandemia da covid-19, tendo decidido manter tais medidas em relação a Portugal.

A decisão do país nórdico significa que as pessoas vindas de Espanha ou de regresso do território espanhol, um destino turístico muito popular entre os noruegueses, terão agora de cumprir obrigatoriamente, a partir da meia-noite (hora local) de sábado, uma quarentena de 10 dias ao entrarem em território norueguês.

Nos últimos dias, Espanha tem vindo a verificar um forte aparecimento de novos focos de infeção do novo coronavírus, o que já obrigou, em certas regiões específicas, a recuar na estratégica de desconfinamento.

As restrições norueguesas também foram repostas em relação a Andorra, pequeno território situado entre França e Espanha. Portugal, Luxemburgo, Croácia, Roménia e Bulgária permanecem como destinos com restrições de viagens. As autoridades de Oslo decidiram retirar a Hungria desta lista.

O Governo norueguês também aumentou para sete o número de regiões da Suécia, incluindo o condado fronteiriço de Värmland, para as quais as viagens deixam de ser desaconselhadas oficialmente, levantando assim a obrigatoriedade de quarentena.

A capital sueca, Estocolmo, é a exceção, mantendo-se como um destino com restrições. A Noruega registou, até à data, um total de 9085 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 255 mortes.

O país nórdico dá sinais de estar a controlar a evolução da pandemia da doença covid-19, tendo anunciado esta sexta-feira que apenas três doentes se encontram hospitalizados, incluindo um que está internado numa unidade de cuidados intensivos.