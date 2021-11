Noruega vai reintroduzir restrições de combate à pandemia

JN/Agências Hoje às 12:59 Facebook

A Noruega vai reintroduzir medidas de combate ao novo coronavírus em todo o país devido ao forte aumento das infeções, autorizando ainda os municípios a recorrerem ao passe sanitário, anunciou, esta sexta-feira, o Governo.

O país escandinavo, que tinha suspendido todas as restrições relacionadas com o combate ao vírus no final de setembro, também oferecerá uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a todos os maiores de 18 anos, anunciou o primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, numa conferência de imprensa, excluindo, no entanto, o confinamento ou outras medidas drásticas.

"O Governo quer introduzir novas medidas nacionais para conter o contágio", declarou."No entanto, não estamos a falar de confinamento ou medidas tão rígidas como vimos anteriormente", disse o novo chefe de Governo.

As pessoas não vacinadas com mais de 18 anos que tiveram contacto com alguém infetado pelo vírus devem ser testadas a partir de 16 de novembro, disse o Executivo. Os profissionais de saúde não vacinados terão que fazer testes duas vezes por semana e usar máscara, sendo recomendado permanecer em casa no caso de sintomas da doença.

As medidas locais de combate ao vírus reapareceram nos últimos dias na Noruega, quando o número diário de novas infeções é atualmente de cerca de 1500 num país de 5,4 milhões de habitantes. O número de mortes voltou a aumentar, embora continue baixo, cerca de quatro por dia nesta semana, de acordo com estatísticas oficiais recolhidas pela agência France-Presse.

A Europa, nomeadamente o centro e leste do continente, enfrenta um aumento de novas infeções do SARS-CoV-2. A Alemanha, por exemplo, registou 48 640 novas infeções e 191 mortes nas últimas 24 horas. As pessoas não vacinadas são de longe as mais afetadas.

A Europa é, mais uma vez, o "epicentro" da pandemia do novo coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima que mais 500 mil mortes devido à doença possam ocorrer até fevereiro.