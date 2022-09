Notícia falsa sobre Alemanha usada pela propaganda da Rússia

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

As redes sociais e "órgãos de propaganda" da Rússia difundiram a informação falsa de que Alemanha iria destacar, a partir de 1 de outubro, as suas forças armadas para evitar perturbações nas ruas, noticiou a Euronews.

A notícia falsa, usada pelos "órgãos de propaganda russa" e nas redes sociais, foi publicada, originalmente, por um site alemão (https://www.ddbnews.org/), segundo a Euronews.

A publicação do ddbnews, divulgada também na sua conta do Twitter, refere que a partir de sábado, 1 de outubro, as Forças Armadas teriam uma "espécie de Gestapo" para evitar qualquer perturbação nas ruas e é ilustrada por uma imagem de soldados numa rua na Alemanha.

Tudo começou, segundo a Euronews, com uma especulação sobre um comunicado das Forças Armadas da Alemanha, que anunciava uma reestruturação para 1 de outubro.

A notícia da reestruturação, lê-se no site do canal europeu, é verdadeira e prevê a criação de um novo organismo responsável pela gestão territorial e das tropas dos aliados da NATO no país, mas nada tem que ver com a possibilidade de colocar patrulhas militares nas ruas.

A lei alemã, que não foi alterada, só prevê a presença de tropas nas ruas em cenários de catástrofe natural ou quando a ordem democrática estiver ameaçada.