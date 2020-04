Notícias falsas sobre a Covid-19 já causaram mais de 700 mortos no Irão

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

Já morreram mais de 700 pessoas, no Irão, pelo consumo de álcool adulterado. As pessoas acreditavam no benefício do álcool contra o novo coronavírus.

Segundo a Organização de Medicina Forense iraniana, os envenenamentos dispararam no Irão - onde o consumo e a venda de álcool são proibidos - desde que a pandemia de Covid-19 começou em fevereiro, atingindo números muito mais altos do que o normal.

Entre 20 de fevereiro e 7 de abril, 728 pessoas morreram, enquanto no mesmo período de 2019 houve 66 mortes por esse tipo de envenenamento.

De acordo com a organização forense, "a ignorância de alguns compatriotas sobre a maneira correta de usar compostos alcoólicos e a disseminação de notícias falsas nas redes sociais", que apontavam para os benefícios do álcool contra o novo coronavírus, são algumas das razões para esse "aumento significativo".

A organização disse que a autópsia de 471 dos mortos já confirmou o envenenamento, principalmente com metanol, e acrescentou estar a aguardar os resultados dos outros 257.

A maioria dos mortos são homens, um total de 627, com idades entre 14 e 78 anos, e a província mais afetada foi Teerão, com 192 casos, segundo o documento.

A Organização de Medicina Forense informou que algumas pessoas aproveitaram a situação para vender "produtos nocivos", nos quais substituíram o etanol pelo metanol.

Mais de 3000 pessoas foram envenenadas pelo consumo de álcool adulterado e muitas destas tiveram de ser hospitalizadas, num momento de pressão nos centros médicos devido à pandemia do novo coronavírus.

O consumo de álcool está proibido no Irão desde a Revolução Islâmica em 1979, mas as bebidas importadas contrabandeadas ou destiladas localmente estão disponíveis no mercado negro.

O uso generalizado e perigoso de álcool metílico também foi agora incentivado pela escassez do álcool etílico devido à pandemia da Covid-19.

Quase quatro mil mortos

As autoridades iranianas anunciaram, esta quarta-feira, mais 121 mortes devido ao novo coronavírus o que eleva para 3993 óbitos o balanço oficial no Irão, o país mais atingido pela pandemia na região do Médio Oriente.

Nas últimas 24 horas, o Irão recenseou 1997 casos, num total de 64586 casos confirmados, acrescentou Kianouche Jahanpour, porta-voz do Ministério da Saúde durante a conferência de imprensa diária transmitida pela televisão.