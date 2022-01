Nova capital da Indonésia vai chamar-se Nusantara

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova capital administrativa que a Indonésia planeia construir na ilha de Bornéu, para substituir Jacarta, vai chamar-se Nusantara (que significa arquipélago), decidiu o presidente do país, Joko Widodo.

"Recebi uma confirmação direta do Presidente na sexta-feira a dizer que a nova capital se vai chamar Nusantara", afirmou, segundo o jornal Kompas, o ministro do Planeamento do Desenvolvimento Nacional, Suharso Monoarfa, durante uma reunião do comité especial para a construção da nova capital.

O ministro concordou com a escolha do nome e justificou-o como sendo uma palavra conhecida, com a qual os indonésios se referem frequentemente ao arquipélago indonésio.

O Governo indonésio anunciou, em abril de 2019, ter um plano para transferir a capital administrativa do país de Jacarta para um local mais adequado, escolhendo dois distritos na parte oriental da ilha de Bornéu.

O parlamento deverá aprovar a construção ainda este mês para que as obras comecem e a transferência da capital possa ser feita em 2024.

A construção deveria ter começado no final de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, que fez da Indonésia o país mais afetado do Sudeste Asiático, com mais de 4,2 milhões de casos e 144 mil mortes.

A transferência da capital é um projeto recorrente de sucessivos governos desde a época do ex-presidente Sukarno, que governou a Indonésia entre 1945 e 1967, e que, na altura, propôs a cidade de Palangkaraya, na ilha de Bornéu.

PUB

Jacarta, que está 40% abaixo do nível do mar, está a afundar cerca de 7,5 centímetros em média por ano, de acordo com as últimas estimativas oficiais, embora uma barragem marítima esteja a ser construída para impedir a submersão da cidade.

A atual capital, localizada no noroeste de Java, tem uma população de cerca de dez milhões de pessoas.