Nova Constituição abre porta a mulheres na Igreja Católica

Anunciada na data do nono aniversário da posse de Francisco como Papa, a 19 de março de 2022, a nova Constituição da Igreja Católica, "Praedicate Evangelium" (Pregar o Evangelho), entra este domingo em vigor, e põe em prática uma reforma na burocracia da Santa Sé. Entre todas as mudanças, a que mais se destaca relaciona-se com o peso que a mulher passará a ter no seio da instituição, uma vez que poderá assumir cargos em qualquer departamento do Vaticano.

O novo texto, que resulta de nove anos de trabalho do Sumo Pontífice e do conselho de cardeais, prevê papéis de relevo para os leigos, que passam a poder chefiar escritórios do Vaticano, abrindo assim a porta a uma maior presença das mulheres em altos cargos administrativos num dicastério - nome atribuído aos departamentos da Cúria.

"Esta reforma do Papa vem ao encontro daquilo que é o desejo da Igreja Católica. Há uma vontade generalizada de ampliar a integração das mulheres em posições de responsabilidade", enaltece o padre Joaquim Santos, da Diocese do Porto, apesar de recordar que as alterações apenas dizem respeito à administração do Vaticano.