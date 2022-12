Nova doutrina de defesa do Japão reforça e moderniza aliança militar com EUA

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

A nova doutrina de defesa do Japão vai "reforçar e modernizar" a aliança militar com os Estados Unidos, considerou hoje o conselheiro de segurança norte-americano, Jack Sullivan.

"O objetivo do Japão de aumentar significativamente os investimentos na área da defesa vai fortalecer e modernizar a aliança entre os Estados Unidos e o Japão", disse Sullivan.

Na maior revisão da doutrina de defesa em décadas, o Japão planeia aumentar os seus gastos militares para 2% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2027 (atualmente situa-se em 1%), unificar o comando e aumentar o alcance dos seus mísseis numa tentativa, em particular, de frustrar o poder militar chinês, descrito por Tóquio como um "desafio estratégico sem precedentes" para a segurança do arquipélago.

Documentos do Governo nipónico mencionam mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos, com a imprensa local a dar recentemente conta de que o Japão está interessado em adquirir até 500, bem como um número não especificado de mísseis 'SM-6' de longo alcance.

"Reforçar fundamentalmente as nossas capacidades de defesa é o desafio mais urgente neste difícil ambiente de segurança", referiu, na semana passada, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O Governo japonês aprovou hoje uma revisão radical da sua política de defesa, duplicando o seu orçamento, no que considera ser um apoio a uma tentativa de frustrar o poderio militar chinês.

O novo roteiro da Defesa japonês visa adaptar-se à ascensão militar de Pequim, definida como "um desafio estratégico sem precedentes", assim como aos constantes lançamentos de mísseis por parte da Coreia do Norte e à invasão da Ucrânia pela Rússia, país com o qual o Japão mantém territórios em disputa.

O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, sublinhou, entretanto, que a iniciativa de Tóquio mostra "o fervoroso compromisso" do Japão em "manter a ordem internacional baseada em regras e uma região do Indo-Pacífico livre e aberta".

O Japão acredita que a China representa um "desafio estratégico sem precedentes" à sua segurança, um receio aumentado com o número recorde de lançamentos de mísseis norte-coreanos nos últimos meses, inclusive sobre o território japonês.

Apesar de Tóquio ter pedido, há algum tempo a Moscovo para reforçar as relações de cooperação, hoje em dia o Japão já adverte que a postura militar da Rússia na Ásia e a cooperação com a China são uma ameaça.

Como os aliados ocidentais, o Japão impôs sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, congelando as relações com Moscovo.

Também hoje, Pequim criticou a aprovação da nova estratégia de segurança nacional japonesa, colocando-se numa posição mais ofensiva, depois de, ao longo da semana, ter feito deslocar para um estreito perto do Japão, no Pacífico Ocidental, uma esquadra da Marinha de Guerra chinesa.

Os contratorpedeiros 'Lhasa' e 'Kaifeng', bem como um navio de reabastecimento, navegaram pelo Estreito de Osumi, no sul do Japão, enquanto um navio de vigilância da classe 'Dongdiao', navegou pelo Estreito de Miyako, ao sul de Okinawa, todos chegando ao Pacífico Ocidental na quinta-feira.

O Ministério da Defesa do Japão disse que os três barcos foram seguidos de perto por navios e aviões japoneses.

O jornal do Partido Comunista Chinês (PCC), Global Times, citando hoje especialistas que não identificou, indicou que a missão nos dois estreitos "permitiu enviar um sinal aos recentes movimentos militaristas do Japão", demonstrando as "capacidades do Exército de Libertação do Povo em salvaguardar a soberania nacional, a integridade territorial e os interesses do desenvolvimento da China".

A China envia rotineiramente navios de guerra através dos estreitos entre as ilhas japonesas, mesmo quando se opõe veementemente à presença de navios da marinha estrangeira no Estreito de Taiwan. Todas são classificadas como águas internacionais.

No final de novembro, bombardeiros estratégicos russos e chineses também sobrevoaram o Mar do Japão e o Mar da China Oriental durante uma missão de oito horas numa demonstração de cooperação bilateral na área da defesa cada vez mais estreita.