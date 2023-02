Nova imagem mostra piloto dos EUA a sobrevoar balão espião chinês

JN Hoje às 09:58 Facebook

O Pentágono divulgou uma fotografia tirada pelo piloto de um avião que voava pelos céus acima do balão espião chinês enquanto os militares dos EUA o perseguiam para o abater na costa da Carolina do Sul no início deste mês.

A fotografia, que foi tirada pelo aviador na cabine de comando quando o balão entrou no espaço aéreo dos EUA, mostra a misteriosa esfera branca do balão com painéis pendurados abaixo dela e a sombra da aeronave dos EUA projetada contra o balão.

O balão espião foi localizado pelo público acima de Montana e monitorizado pelas autoridades dos EUA enquanto se movia pelo país, causando um conflito diplomático entre os EUA e a China. Quando o balão atravessou vários estados e chegou ao Oceano Atlântico, onde os militares consideraram mais seguro destruí-lo, foi abatido por um míssil disparado de um caça F-22 Raptor que descolou da base aérea de Langley, na Virgínia. Os destroços foram recuperados e estão a ser analisados.

Dos quatro objetos voadores abatidos pelos EUA nas últimas semanas, apenas o primeiro foi atribuído a vigilância chinesa. Outros três objetos foram abatidos, mas foram considerados "benignos".