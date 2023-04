Nova Iorque em alerta com acusação formal de Trump

Gabriel Hansen Hoje às 20:27 Facebook

Ex-presidente dos Estados Unidos participa esta terça-feira em audiência no tribunal de Manhattan. Polícia quer evitar episódio similar a invasão do Capitólio.

Nova Iorque prepara-se para receber esta terça-feira um evento inédito: pela primeira vez, um ex-presidente norte-americano será acusado criminalmente. Donald Trump, que chegou hoje à cidade no avião particular, vai comparecer no tribunal de Manhattan na tarde de amanhã. A polícia de Nova Iorque pôs barricadas em frente à Trump Tower e colocou um efetivo de 35 mil agentes em alerta, apesar de não ter detetado qualquer ameaça.