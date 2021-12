Nova Iorque impõe vacina aos trabalhadores do setor privado

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou esta segunda-feira que todos os funcionários do setor privado estarão sujeitos a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus a partir de 27 de dezembro.

O presidente da câmara foi ainda mais longe do que o Presidente norte-americano, Joe Biden, que determinou a obrigatoriedade de vacinação - que deveria entrar em vigor a 4 de janeiro, mas que está atualmente suspensa por decisão judicial -- apenas para os funcionários de empresas com mais de 100 pessoas.

"Aqui em Nova Iorque, decidimos lançar um ataque preventivo para realmente fazer algo ousado e impedir a progressão da covid-19 e os perigos que esta representa para todos nós", disse De Blasio ao canal de televisão MSNBC.

De Blasio disse que todos os "empregadores do setor privado em Nova Iorque serão afetados pela obrigatoriedade da vacinação a partir de 27 de dezembro", o que irá atingir cerca 184.000 empresas e negócios.

Além disso, a partir da mesma data, "os nova-iorquinos com 12 anos ou mais terão de apresentar provas de que receberam as três doses da vacina", segundo o autarca, que deixará o cargo a 31 de dezembro e será substituído por Eric Adams, eleito a 2 de novembro.

A nova variante do coronavírus, Ómicron, está confirmada em pelo menos 15 Estados norte-americanos, com alguns casos em Nova Iorque - a maior cidade dos Estados Unidos -, que foi particularmente afetada pela epidemia em 2020 com pelo menos 34.000 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.253.726 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,1 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

PUB

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China e atualmente com variantes identificadas em vários países.

A Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.