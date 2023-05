Nova Iorque prestes a aprovar lei que proíbe discriminação de peso

Daniela Tender Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade norte-americana de Nova Iorque vai aprovar em breve uma nova lei que proíbe a discriminação com base no peso. A aprovação carece ainda do aval do presidente da Câmara.

Num país em que, de acordo com vários estudos, mais de 40% dos adultos são considerados obesos, são vários os relatos sobre a dificuldade de ir a restaurantes, teatros e espaços públicos fechados sem que o peso seja um fator discriminatório.

"Fiquei mais ciente do problema quando ganhei mais de 18 quilos", constatou Shaun Abreu, membro do conselho municipal de Nova Iorque e responsável pelo projeto-lei que está prestes a ser aprovado, acrescentando que sentiu mudanças na forma como passou a ser tratado na sequência do aumento de peso.

PUB

De acordo com a BBC, a lei em causa proíbe a discriminação com base no peso dos cidadãos em locais de trabalho e lugares públicos. "Queremos que este projeto-lei envie uma mensagem a todos de que qualquer pessoa é importante, independentemente de estar acima ou abaixo do peso médio", continuou Abreu, apontando que a discriminação associada ao peso é "um fardo silencioso".

A medida tem de passar pelo presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, estando prevista ser aprovada ainda este mês.

"Não é uma questão de saúde. É uma questão de direitos civis", disse a diretora da Associação Nacional para o Avanço da Aceitação da Gordura, Tegan Lecheler. "Isto é essencialmente sobre se as pessoas estão seguras e protegidas, e sobre o direito de estarem nos espaços públicos", acrescentou.