Nova variante do vírus leva a mais restrições para o Natal em Inglaterra

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro inglês, Boris Jonhson, anunciou medidas mais restritivas para o Reino Unido, horas depois de se confirmar que uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 se propaga mais depressa que as conhecidas até agora.

Esta nova variante "é 70% mais contagiosa", anunciou Boris Johnson, anunciando novas restrições, que vão deixar as pessoas nas áreas mais restritas, como Londres e o este e o sudeste do país, confinadas pelo menos até 30 de dezembro.

Estas áreas, que estavam no nível 3 de alerta, passam para um novo nível, e mais elevado, o 4, com recolher obrigatório à noite e proibição de sair ou de entrar destas zonas. Os residentes devem manter-se em casa, exceto por motivos de força maior tipificados pelo Governo. Comércio não-essencial e ginásios interiores estão entre os estabelecimentos que terão de fechar nas próximas duas semanas.

"Tendo em conta os dados que temos sobre a nova variante, não podemos continuar com o Natal como tínhamos planeado", disse Boris Johnson, adiantando que as regras não vão aligeirar para a passagem de ano.

Os residentes nas zonas de risco 4 não devem misturar-se com pessoas fora do agregado familiar, enquanto as dos outros três níveis de perigosidade podem encontrar-se com outras pessoas, mas apenas no dia de Natal e não nos cinco dias previamente estabelecidos.

"Os factos mudaram, por isso a nossa abordagem tem de ser diferente", disse Boris Johnson. As novas medidas entram em vigor este domingo.

Patrick Vallance, chefe dos conselheiros científicos do Reino Unido, disse que a nova estirpe tem 23 alterações, muitas associadas à proteína produzida pelo vírus.

Ainda sem dados concretos que permitam avaliar de que forma é que esta variante pode afetar a evolução da pandemia, adiantou que os estudos sugerem que esta se propaga mais rapidamente.

"Em Londres, 60% dos novos casos são desta nova variante", que representava 28% do total há cerca de um mês, disse Vallance, na mesma conferência de Imprensa. "Não só se propaga rapidamente como se está a transformar na estirpe dominante", sublinhou.