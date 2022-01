Nove crianças entre os 19 mortos num incêndio em Nova Iorque

JN Hoje às 20:49, atualizado às 21:16 Facebook

Um incêndio num prédio em Nova Iorque, este domingo, causou 19 mortos, dos quais nove são crianças.

O incêndio que deflagrou, este domingo, num prédio de 19 pisos no bairro de Bronx, em Nova Iorque, é já considerado um dos piores desastres do género de que há memória recente, segundo o comissário dos bombeiros, Daniel Nigro.

Há pelo menos 19 mortos, dos quais nove crianças. Outras 32 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital, algumas em estado crítico, adiantou o autarca de Nova Iorque, Eric Adams.

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It"s one of the worst fire disasters in New York City history.

Nas operações participaram cerca de 200 bombeiros.

Incêndio deflagrou num prédio em Nova Iorque Foto: Scott Heins/Getty Images/AF

Os feridos foram transportados para cinco hospitais, a maior parte deles por inalação grave de fumo, disse o comissário dos bombeiros Daniel Nigro, segundo o qual os bombeiros "encontraram vítimas em todos os andares".

O responsável comparou a gravidade do incêndio ao que ocorreu em 1990 num clube e que provocou a morte de 87 pessoas.

Prédio onde ocorreu incêndio têm 19 pisos Foto: Scott Heins/Getty Images/AF

Segundo Daniel Nigro, o incêndio começou num apartamento duplex que abrangia o segundo e terceiro andares. Os bombeiros encontraram a porta do apartamento aberta, o que pode ter levado a uma mais rápida propagação das chamas e do fumo.

Para já não há suspeitas de origem criminosa, mas a causa do incêndio está a ser investigada.

Este incêndio acontece poucos dias depois de outro incêndio em Filadélfia que provocou 12 mortes, oito delas crianças.