Nove migrantes encontrados vivos dentro de novo camião em Inglaterra

Nove migrantes foram encontrados vivos num camião numa estrada em Kent, Inglaterra, horas depois de 39 corpos terem sido encontrados numa viatura de refrigeração, no condado inglês de Essex.

"Nove pessoas estão a ser analisadas por precaução, antes de serem encaminhadas aos agentes de imigração do Ministério do Interior", disse um porta-voz da Polícia de Kent à "Sky News", que avançou a notícia.

A notícia surge depois de, na madrugada passada, terem sido encontradas 39 pessoas sem vida, amontoadas dentro de um pesado, em Essex. As autoridades suspeitam que os corpos possam ser de migrantes ilegais e a Imprensa britânica avançou entretanto a identidade do condutor do camião: Mo Robinson, de 25 anos, que foi detido como principal suspeito do homicídio dos 38 adultos e um adolescente.