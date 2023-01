Nove mortos e dezenas de feridos em ataque à cidade ucraniana de Dnipro

Sílvia Gonçalves Ontem às 21:41 Facebook

Edifício de nove andares colapsou após investida com mísseis. Forças russas atingiram ainda infraestruturas energéticas em cidades como Kiev, Lviv, Odessa, Vinnytsia e Kharkiv

A toada das sirenes voltou este sábado a soar por toda a Ucrânia. Entre as várias cidades atingidas pelos mísseis, a situação mais grave verificou-se em Dnipro, no centro do país, onde os "rockets" choveram sobre uma área residencial, provocando o colapso de um edifício de nove andares, de que resultaram nove mortos e pelo menos 64 feridos, 14 deles crianças, retirados de um amontoado colossal de escombros onde eram ainda visíveis várias viaturas destruídas.

"[Os russos] são apenas desumanos. Sob os escombros há pessoas que estavam em casa durante o feriado", disse Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, em declarações à agência Reuters, que publicou na rede social Twitter a fotografia da parte central do bloco de apartamentos, com nove andares, arrasada pelos mísseis.