Nove pacientes com covid-19 morrem após rutura de tubagem de oxigénio na Rússia

Nove pacientes de covid-19 morreram, esta segunda-feira, após a rutura de um tubo de oxigénio num hospital em Vladikavkaz, capital da Ossétia do Norte, no Cáucaso russo, informaram as autoridades.

"Nove pacientes com coronavírus morreram devido à falta de oxigénio no hospital de Vladikavkaz. Hoje houve um colapso no sistema de oxigénio", disse o ministro da Saúde às agências de notícias russas.

Também o chefe interino da Ossétia do Norte, Sergei Minyaylo, disse que "houve uma rutura na linha de oxigénio que interrompeu a assistência".

O ministro da Saúde afirmou que 71 pacientes estavam na unidade de cuidados intensivos no momento do acidente, 13 deles com um suporte de "ventilação mecânica". Os nove pacientes que morreram estavam ligados a ventiladores, revelou o ministro.

Minyaylo explicou que os pulmões dos doentes já estavam "90% comprometidos" antes da rutura do tubo.

A mesma fonte afirmou que o problema "foi detetado rapidamente e solucionado em 30 a 40 minutos" e que os outros pacientes foram assistidos com "cilindros de oxigénio e suportes de apoio".

A Rússia viveu vários acidentes em hospitais que tratam pacientes com covid-19 desde o início da pandemia. Em junho, três pessoas morreram num incêndio em um hospital de Riazan, ao sudeste de Moscou. Um mês antes, dois incêndios causados por falhas em ventiladores artificiais deixaram seis mortos em hospitais de São Petersburgo e Moscovo.

A Rússia é o quarto país do mundo com mais casos de covid-19, com cerca de 6,5 milhões de infetados e 165650 mortos, segundo a AFP.