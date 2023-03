Nove soldados morrem em acidente entre dois helicópteros nos EUA

Hoje às 15:40, atualizado às 15:46 Facebook

Nove soldados morreram depois de dois helicópteros do exército americano se terem despenhado, na quarta-feira à noite, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos da América. As causa do acidente estão a ser investigadas.

"Nove soldados morreram no acidente" da noite de quarta-feira, afirmou o porta-voz da 101.ª Divisão Aerotransportada, o tenente-coronel Anthony Hoefler.

O acidente aconteceu durante uma missão de treino sobre o Kentucky. Os nove soldados eram os tripulantes dos dois helicópteros Black Hawk que se despenharam por volta das 22 horas locais, no Condado de Trigg, no Kentucky, a noroeste de Fort Campbell, a base militar.

As causas do acidente estão a ser investigada.

Questionado pela BBC se os dois helicópteros tinham colidido, Anthony Hoefler afirmou que "ainda não foi possível de confirmar os pormenores".

Fort Campbell é a base da 101ª Divisão Aerotransportada, uma divisão de assalto aéreo também conhecida como "Águias Gritantes", que ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial, embora também estivesse envolvida na Guerra do Iraque e no Afeganistão.