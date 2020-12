Novichok baixou temperatura corporal de Navalny para os 33,5 graus

Bernarda Santos Hoje às 16:39 Facebook

Na sequência do envenenamento com Novichok, médicos alemães publicaram os detalhes clínicos do opositor russo Alexei Navalny. Além de entrar em coma, a temperatura corporal baixou para 33,5 graus Celsius, confirma o Hospital de Berlim.

O artigo médico de quatro páginas, publicado na revista científica The Lancet, revelou todo o estado clínico de Alexei Navalny depois de ter sido envenenado com Novichok, em agosto. Após os primeiros sintomas, o opositor russo entrou em coma, a frequência cardíaca baixou e a temperatura do corpo atingiu os 33,5 graus Celsius.

"O seu bom estado de saúde antes do envenenamento provavelmente favoreceu a recuperação", dizem os cientistas. A substância só foi identificada vários dias depois do diagnóstico de intoxicação, o que não terá afetado as decisões médicas tomadas.

Navalny descobriu recentemente que a tentativa de homicídio partiu dos serviços secretos russos. O líder da oposição russa divulgou a gravação de uma chamada telefónica com um agente do FSB a confessar o crime e a confirmar a colocação do veneno na roupa interior. Porém, o homem foi acusado de sofrer "delírios de perseguição" por Moscovo, assegurando que não existiam provas.

A publicação do Hospital de Berlim teve o consentimento de Navalny, que considerou o artigo como a "prova" médica que faltava. "O mais importante é que Vladimir Putin esteja aliviado. Em cada conferência de imprensa, ele exclamava agitando as mãos 'quando é que os alemães vão fornecer os seus dados?'... Isso já não importa, os dados médicos estão publicados e disponíveis para todo o mundo", reagiu com ironia, no Facebook.

A União Europeia já exigiu explicações a Kremlin e aplicou sanções, que terão resposta da Rússia na próxima terça-feira.