Novo balanço aponta para 64 mortos em incêndio num hospital do Iraque

JN/Agências Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio numa enfermaria hospitalar no sul do Iraque para doentes com covid-19 provocou pelo menos 64 mortos e 50 de feridos, alguns em estado crítico, disseram as autoridades de saúde iraquianas, num novo balanço.

"O número de mortos devido ao incêndio no centro de isolamento no Hospital Iman Hussein aumentou para 64 e há 50 feridos", segundo a agência de notícias iraquiana INA.

Na origem do incêndio no Hospital Universitário al-Hussein, na cidade de Nasiryah, terá estado a explosão de uma garrafa de oxigénio, segundo um profissional de saúde provincial, embora também haja relatos que apontam para um curto-circuito.

O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre as causas do incêndio.

Na nova ala do hospital, aberta há três meses, existiam 70 camas, de acordo com dois médicos.

Esta é a segunda vez este ano que um grande incêndio mata doentes infetados com o novo coronavírus num hospital iraquiano. Pelo menos 82 pessoas morreram em abril no hospital Ibn al-Khateeb, em Bagdade, quando um tanque de oxigénio explodiu, provocando o incêndio.

O Iraque enfrenta uma nova vaga da pandemia, com os números a baterem recordes na semana passada, em nove mil novos casos diários.

PUB

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.