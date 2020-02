Novo coronavírus já matou 1113 pessoas

Hoje às 08:22 Facebook

O número de mortos na China continental devido ao novo coronavírus, oficialmente chamado de "Covid-19", aumentou para 1113.

De acordo com as autoridades de saúde de Pequim, que elevaram o balanço de vítimas mortais, 44 mil doentes confirmados. Nas últimas 24 horas, morreram 97 doentes e foram diagnosticados novos dois mil casos. As autoridades chinesas acrescentaram ainda que mais de 450 mil pacientes foram acompanhados por terem tido contacto próximo com os infetados, dos quais 185 mil ainda estão sob observação.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas, num universo de oito mil casos, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

O novo vírus, que provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas, afeta também o território de Macau (com nove casos) e mais de 20 países, onde os casos de contágio superam os 350. A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência de ministros da Saúde dos países da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde enviou uma equipa de especialistas para a China para acompanhar a evolução.