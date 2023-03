Novo ministro dos Transportes grego pede desculpa a famílias das vítimas de acidente

JN/Agências Hoje às 12:52 Facebook

O novo ministro dos Transportes grego, Giorgos Gerapetritis, pediu esta quinta-feira desculpa aos familiares das vítimas do acidente com dois comboios ocorrido terça-feira e que provocou, segundo um balanço provisório, 46 mortos.

"Gostaria, antes de mais nada, de pedir desculpa às famílias das pessoas que perderam a vida e aproveito para fazer uma autocrítica completa do sistema político e do Estado", declarou Gerapetritis, ao apontar falhas graves na rede de comboios grega, admitindo "deficiências crónicas" no sector ferroviário público.

Declarações no mesmo sentido foram feitas também hoje pelo porta-voz do Governo grego, Iannis Oikonomou, numa conferência de imprensa em Atenas.

"Os atrasos [na modernização dos caminhos de ferros na Grécia] têm origem nas patologias crónicas do setor público grego, após décadas de fragilidades", sublinhou Oikonomou, sublinhando que o chefe da estação de Larissa, a localidade mais próxima do acidente, no centro da Grécia, já confessou o erro, depois de detido também quarta-feira, tendo sido acusado de "homicídio por negligência".

"A negligência e o erro foram admitidos pelo próprio chefe da estação", acrescentou.

Minutos depois, o advogado de defesa do chefe da estação confirmou que o acusado já "reconheceu o erro".

A polémica tem subido de tom no país desde quarta-feira, pondo-se em causa o estado da rede ferroviária, que muitos consideram estar negligenciada.

O presidente do sindicato dos maquinistas, Kostas Genidounias, denunciou a falta de segurança nesta linha que liga Atenas e Salónica, as duas principais cidades da Grécia.

Quarta-feira, já o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, tinha admitido que a colisão de dois comboios ocorreu devido a "um trágico erro humano".

"Tudo indica que o drama se deveu, infelizmente, a um trágico erro humano", explicou Mitsotakis, já depois de o ministro dos Transportes grego, Kostas Karamanlis, ter anunciado a demissão após o acidente entre um comboio de passageiros e um de mercadorias, que colidiram frontalmente na mesma linha.

O chefe da estação de Larissa, a localidade mais próxima do acidente, no centro da Grécia, foi detido também quarta-feira e foi acusado por "homicídio por negligência" e por ter sido a causa de "lesões corporais".

Mitsotakis disse que a maioria das vítimas é "jovem", já que muitos estudantes regressavam a Salónica após um fim de semana prolongado, na segunda-feira, dia feriado na Grécia.

"Devemos a essas vítimas uma resposta honesta", acrescentou o chefe de Governo numa breve intervenção televisiva.