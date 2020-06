Novo mosquito invasor chega à Galiza depois de se expandir por Espanha

JN Hoje às 10:43 Facebook

Um novo mosquito invasor da espécie de origem asiática Aedes japonicus chegou à Galiza, depois de se expandir por Espanha. Tem uma capacidade maior do que o Tigre, que se mudou para a Península Ibérica em 2004.

Há dois anos que este novo mosquito invasor foi detetado nas regiões das Astúrias e Cantábria, no norte de Espanha, e de acordo com o jornal "El País" já se expandiu até à Galiza, região que faz fronteira com Portugal.

A sua capacidade de adaptação é maior do que o género Tigre porque resiste melhor às temperaturas baixas de inverno e pode crescer e reproduzir-se em diversos "habitats aquáticos, incluindo charcos, pneus, recipientes com leite, baldes", segundo a informação veiculada pelo Ministério da Saúde espanhol.

"O Aedes japonicus surpreendeu-nos porque não sabemos como chegou a Espanha", afirmou Javier Lucientes, professor da Universidade de Saragoça e responsável pelo projeto de vigilância entomológica do Ministério da Saúde espanhol.

Para o investigador já não há forma de erradicar o novo mosquito e a previsão é a de que este se dissemine nos próximos tempos pelas regiões de Navarra, País Basco e Castela e Leão (que faz fronteira com o nordeste português).

O risco de transmissão de doenças desta espécie foi considerado, em 2018, "muito baixo" pelas autoridades espanholas, que não descartavam, no entanto, que o Aedes japonicus pudesse representar algum perigo nos casos do vírus Chikungunya ou dengue "num cenário de ampla disseminação com envolvimento urbano", porque nesse caso "a transmissão autóctone de doenças não pode ser descartada".

Ao "El País", o investigador Javier Lucientes explica que este mosquito tem uma capacidade de transmissão do vírus do Nilo Ocidental relevante. A doença afeta aves e cavalos e nas pessoas "pode causar sintomas como uma gripe de verão ou problemas de encefalite".

O inseto, identificado na Suíça em 2008, propagou-se por todo o mundo a partir da década de 90, através do comércio internacional de pneus usados, onde coloca os ovos, que crescem com a água acumulada, nomeadamente da chuva.