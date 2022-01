Novo projeto vai fazer La Palma renascer das cinzas

Ana Isabel Moura Hoje às 17:50 Facebook

Casas, pontes e até estradas irão ser construídas com os resíduos deixados pela lava do vulcão Cumbre Vieja. Um mês depois do fim da erupção, há uma luz ao fundo do túnel.

Depois da tempestade, vem a bonança, diz o ditado popular, e a máxima pode ser aplicada ao cenário que se vive em La Palma, nas Canárias. A mais longa erupção vulcânica registada na ilha deixou vários moradores sem casa e inundou a região de cinzas. Agora, os trabalhos de limpeza decorrem com condicionantes, porém os resíduos deixados podem contribuir para o conceito de economia circular.

Desde que o vulcão cessou atividade, no dia de Natal, centenas de operacionais lutam para abrir caminho nas estradas que continuam cortadas pela acumulação de cinzas. "Às vezes é preciso viajar durante duas horas para se conseguir chegar a zonas separadas por poucos quilómetros", refere ao JN Javier Javera, engenheiro do departamento de obras públicas das Canárias.