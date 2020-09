Novo recorde em França: 16 mil infetados em 24 horas

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

Os números da covid-19 em França continuam a agravar-se, com 16.096 casos positivos registados em 24 horas.

O novo balanço é o recorde de pessoas infetadas num só dia com covid-19 desde o início da pandemia, que já provocou no país 497.237 casos confirmados. Ainda nas últimas 24 horas, houve 52 mortes causadas pelo novo coronavírus, que provoca a doença, elevando o número total de óbitos para 31.511.

A taxa de positividade dos testes continua a subir sendo agora de 6,5% face a 6,2% na quarta-feira.

Os hospitais da região parisiense anunciaram hoje que vão começar a adiar novamente as operações não urgentes devido ao aumento do número de casos na capital. Ao mesmo tempo, a região de Marselha vai tentar travar a imposição governamental do fecho dos restaurantes nos próximos 15 dias anunciada na quarta-feira pelo ministro da Saúde.